Xbox Series X: la parola d'ordine di Microsoft è "esclusive di qualità" (Di sabato 11 gennaio 2020) La "guerra fredda" fra PlayStation 5 e Xbox Series X sarà ciò che contraddistinguerà l'intero 2020. Fino a quanto le console non saranno disponibili sul mercato, i videogiocatori dovranno fare affidamento solo sulle promesse di Sony e Microsoft.Fra le due, Microsoft è sicuramente quella che sta manifestando più apertamente il suo impegno per la next-gen, grazie all'annuncio dei nuovi studi acquisiti come first party e al reveal anticipato della console rispetto alla concorrenza. Sicuramente anche Sony avrà i suoi assi nella manica, ma la compagnia americana deve mostrare fin da ora la sua buona volontà, per non ripetere gli stessi errori compiuti al lancio di Xbox One.La strada sarà dura e Matt Booty di Xbox Games Studio lo sa bene. In un'intervista rilasciata a MCVUK, Booty ha spiegato come il focus di Microsoft per la next-gen sarà principalmente la qualità e l'impegno nel produrre ... Leggi la notizia su eurogamer

