Udinese-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? (Di sabato 11 gennaio 2020) Diciannovesima giornata di Serie A, l’Udinese ospita il Sassuolo nel match delle 12.30 di domenica. La partita sarà visibile sulla piattaforma DAZN. Udinese e Sassuolo si sfideranno nel match della domenica a ora di pranzo valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. L’Udinese nello scorso turno ha sconfitto in extremis il … L'articolo Udinese-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

