Totti | «Quando ero dirigente | alcune volte | sarei voluto entrare in campo»

Francesco Totti svela un divertente retroscena che risale ai tempi in cui era dirigente della Roma: ecco le sue parole Francesco Totti, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha svelato un retroscena relativo ai tempi da dirigente della Roma. Totti – «Da fuori è tutto più facile, diventa tutto semplice, tutti siamo più forti, più bravi perché ti dicono "perché non hai fatto questo, perché non hai fatto quello". Essendo stato anche in campo sai che sono due cose completamente diverse. In parecchie partite avevo voglia di spogliarmi anche perché, con tutto rispetto, potevo dire ancora la mia. Per quello che ci sta in giro…».

