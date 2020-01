Sondaggi, per un italiano su due l’uccisione di Soleimani è stata «un errore». E in caso di guerra l’Italia deve rimanere «neutrale» (Di sabato 11 gennaio 2020) Uccidere il generale iraniano Soleimani è stato un grave errore da parte del governo americano. Uno sbaglio che ora rischia di innescare una guerra dalle conseguenze imprevedibili. A pensarlo, secondo il Sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera, è il 49% degli italiani, praticamente uno su due. Il 27% degli intervistati considera l’azione «comprensibile», ma la giudica comunque eccessiva per i rischi di destabilizzazione dell’area. Solo l’8% la giudica totalmente «giusta». Il 59% è convinto che la crisi Usa-Iran potrebbe provocare una guerra. E, in caso di conflitto, per il 43% degli intervistati l’Italia dovrebbe mantenersi neutrale, mentre per il 10% si dovrebbe schierare contro gli Stati Uniti. Per il 16% non c’è il rischio di una guerra. Ben il 34% del campione ha preferito non rispondere. Per quanto riguarda invece la crisi ... Leggi la notizia su open.online

