Scienza: modello predice conflitti causati da scarsità di acqua (Di sabato 11 gennaio 2020) Le tensioni causate dalla scarsita’ d’acqua stanno aumentando in tutto il mondo. Per questo sei diversi istituti di ricerca hanno messo a punto un nuovo sistema di allerta che ha lo scopo lo scopo di predire potenziali conflitti idrici. Si tratta del Water, Peace and Security (WPS) Global Early Warning Tool, finanziato dal governo olandese e presentato durante il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prima che il programma venisse lanciato ufficialmente il mese scorso. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, il dispositivo combina variabili ambientali, come le piogge e i fallimenti delle colture, con fattori politici, economici e sociali, allo scopo di prevedere il rischio di violenti conflitti relativi all’acqua con un anno di anticipo. WPS, disponibile online per l’utilizzo da parte del pubblico, e’ il primo del suo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

