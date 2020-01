Scienza, in un Verme il segreto per vivere oltre 500 anni (Di sabato 11 gennaio 2020) Nuova scoperta nel mondo della Scienza. Infatti è stato trovato in un Verme il segreto per vivere oltre 500 anni. In arrivo nuove cure anti-age. Il 2020 parte con una grandissima scoperta scientifica. Infatti stando agli ultimi studi molecolari, sarebbe stato trovato il Verme della longevità, capace di moltiplicare per 5 la longevità. Ovviamente, subito … L'articolo Scienza, in un Verme il segreto per vivere oltre 500 anni proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

MARTINAPETRUCC2 : RT @simonecrespi3: Scienza. In un piccolo verme il segreto per vivere fino a 500 anni ma nel 2050 la civiltà umana collasserà per il clima… - BiagioVelardi : In un piccolo verme il segreto per vivere fino a 500 anni - Scienza & Tecnica - simonecrespi3 : Scienza. In un piccolo verme il segreto per vivere fino a 500 anni ma nel 2050 la civiltà umana collasserà per il… -