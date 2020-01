Repubblica: De Laurentiis non acquistò Immobile perché non adatto al tiki taka di Sarri (Di sabato 11 gennaio 2020) Il pericolo maggio re della sfida di questo pomeriggio contro la Lazio è sicuramente rappresentato da Ciro Immobile. Ciro vive il momento migliore della sua stagione ed è ad un solo gol dal record di Bruno Giordano per cui oggi avrà un motivo in più per segnare al Napoli. Non c’era Napoli nel futuro di Immobile che potrebbe essere uno dei grandi rimpianti di De Laurentiis, scrive oggi Repubblica Il capocannoniere del campionato passa soprattutto per un artista del contropiede e fu pure per questa sua fama che De Laurentiis decise di non acquistarlo, nell’estate del 2016. All’epoca sulla panchina azzurra c’era infatti Maurizio Sarri e le caratteristiche di Ciro non gli sembravano ideali per il suo tiki taka. L’affare di mercato sfumò così sul più bello, anche per le storie tese tra Alessandro Moggi (manager del calciatore) e il presidente del Napoli, già di suo poco propenso ad ... Leggi la notizia su ilnapolista

