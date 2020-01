Pescara: carabiniere di 45 anni si toglie la vita in caserma (Di sabato 11 gennaio 2020) Ha preso la pistola d’ordinanza, si è chiuso nel bagno della caserma e si è tolto la vita. È morto così un uomo, un carabiniere, di 45 anni. Il militare non ha lasciato biglietti o messaggi, il suo gesto è arrivato come un fulmine a ciel sereno. L’intera caserma è sotto shock. carabiniere si suicida in caserma Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il gesto volontario sarebbe confermato. Tutto è accaduto intorno alle 9 di sabato mattina, nella sede del Noe- Nucleo Operativo Ecologico sita in pieno centro a Pescara, quando un militare 45enne si è chiuso in uno dei bagni e si è ucciso con la pistola d’ordinanza. Immediate le operazioni di soccorso, ma gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per l’uomo. L’intera caserma è sotto shock. Al momento sono in corso le indagini per capire che cosa l’abbia spinto a tanto. La salma del militare è stata rimossa dalla ... Leggi la notizia su thesocialpost

fanpage : Tragedia a Pescara, carabiniere impugna l’arma e si suicida negli uffici del NOE - IndomitusVirtus : RT @Silvia31670110: - Agenpress : Francesca Beneduce (Oss. Naz. diritti e salute militari e forze dell'ordine): Suicidi nelle Forze Armate, carabinie… -