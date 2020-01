Pensione | donna ritirava quella del figlio morto mummificato in casa (Di sabato 11 gennaio 2020) Il figlio era morto da svariati mesi ed era mummificato a letto, sua madre ogni mese andava alla posta a ritirarne la Pensione. La truffa finalmente scoperta. Una donna originaria di Milano percepiva la Pensione di suo figlio morto, come se niente fosse. Lei, 73 anni, continuava imperterrita ad intascare i 900 euro che spettavano … L'articolo Pensione donna ritirava quella del figlio morto mummificato in casa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

