Ogni dente è associato a una parte del corpo. E lo è anche il dolore (Di sabato 11 gennaio 2020) Lo sapevate che a Ogni dente presente nella nostra bocca corrisponde un organo presente nel nostro corpo? E che un dolore a uno dei denti corrisponde a un segnale d’allarme nell’organo corrispondete? La salute orale può darci utili indicazioni per quello che riguarda la salute di tutto il nostro corpo, come sottolineato dal dottor Andrew Weill. La salute generale dipende dalla salute della bocca. Possiamo incappare in problemi seri se non ci prendiamo cura dei denti: possiamo diffondere nell’organismo infezioni batteriche. E si parla anche di rischi maggiori di soffrire di ictus, diabete e malattie cardiache. E ancora, la cattiva salute orale influisce anche sulla nostra autostima, sulla socializzazione, sull’intimità e può portare anche a soffrire di depressione e di altri ... Leggi la notizia su bigodino

