Nicola Zingaretti, l’annuncio: “Dopo le regionali sciolgo il Pd” (Di sabato 11 gennaio 2020) Annuncio choc del segretario del Pd Nicola Zingaretti che sta pensando ad una vera e propria rivoluzione per rilanciare il suo partito. L’idea è quella di agire dopo le regionali in Emilia Romagna sciogliendo l’attuale Pd per fondare un nuovo partito: “Prima vinciamo in Emilia Romagna. Il Pd sta facendo la campagna elettorale per Bonaccini in splendida solitudine. Poi sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito” ha detto in un’intervista. Nicola Zingaretti: l’annuncio “In questi mesi la domanda di politica è cresciuta, non diminuita, e noi dobbiamo aprirci e cambiare per raccoglierla – ha detto -. Non penso a un nuovo partito, ma a un partito nuovo, che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del Paese“. Parlando poi della legge elettorale Zingaretti aggiunge: “Dobbiamo costruire il soggetto politico ... Leggi la notizia su notizie

