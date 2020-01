Milan, Castillejo: «Non guardiamo la classifica. Ibra? Un campione» – VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Milan, Castillejo dopo la vittoria di Cagliari: «Non guardiamo la classifica, pensiamo a noi stessi. Ibrahimovic? Un campione» Samu Castillejo, attaccante del Milan, ha parlato in zona mista dopo il successo dei rossoneri in casa del Cagliari. Ecco le parole del giocatore: «Penso che non dobbiamo guardare la classifica, ma pensiamo a noi stessi. Oggi è stata una grande partita, servirà mentalità a ogni gara. Ibrahimovic è un campione che sicuramente ci darà tanto aiuto sia dentro sia fuori dal campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

