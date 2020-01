Luigi Di Maio: acqua alla gola tra crisi internazionali e il M5S in rivolta (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempi duri per Luigi Di Maio, stretto tra crisi che si accavallano una dopo l’altra sul doppio tavolo di ministro degli Esteri e di capo politico del Movimento 5 Stelle. Proprio quest’ultimo ruolo è sempre più messo in discussione, arrivando addirittura a far circolare voci di dimissioni, presto smentite. Di Maio prova a rilanciare il Movimento, che sembra però in rotta con la leadership. Non che alla Farnesina vada meglio: nonostante il preparatissimo staff, la diplomazia italiana è diventata una barzelletta dopo la figuraccia nella gestione della crisi libica. Luigi Di Maio tra grane e dimissioni Ministro degli Esteri e capo politico del partito di maggioranza in Parlamento: due sfide che Luigi Di Maio sta perdendo. E in tempi in cui il Medio Oriente è in ebollizione gli errori si pagano cari. L’Iran, di cui l’Italia è il primo partner commerciale, rischia un’escalation con ... Leggi la notizia su thesocialpost

La7tv : #piazzapulita L'ex Ministro Lorenzo Fioramonti: 'Ho smesso di versare le restituzioni al M5s perché finivano in un… - fattoquotidiano : Luigi Di Maio non ha il nostro preventivo sostegno e nemmeno un nostro acritico apprezzamento. Ma il susseguirsi di… - marcotravaglio : L'ONORE DELLE ARMI Non sappiamo se Luigi Di Maio terrà ferma la decisione di lasciare già nei prossimi giorni la ca… -