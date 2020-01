LIVE Spagna-Australia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur in campo, si comincia! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Ottima risposta di de Minaur, Nadal sbaglia con il dritto. Subito due palle break per l’Australiano! 15-30 Spinge ancora con il dritto de Minaur, il rovescio di risposta del maiorchino è lungo. 15-15 Risponde de Minaur con un bel dritto che Nadal non riesce a contenere: molto carico il pubblico di Sydney. 15-0 Nadal si presenta con una prima vincente. INIZIO MATCH 10.45 Ricordiamo che in finale è già approdata la Serbia di Novak Djokovic, che nella notte ha sconfitto con autorità la Russia per 3-0. 10.42 Sono entrati in campo Nadal e de Minaur, riscaldamento in corso. 10.39 Sono due i precedenti tra Nadal e de Minaur (Wimbledon 2018 e Australian Open 2019): in entrambi i casi il mancino di Manacor si è imposto per 6-1 6-2 6-4. 10.35 Tra poco in campo Rafael Nadal e Alex de Minaur: il maiorchino avrà la chance di portare la ... Leggi la notizia su oasport

