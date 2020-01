Libia: Borrel, alto Rappresntante ue, avverte, rischio terrorimo per presenza foreign fighters (Di sabato 11 gennaio 2020) La crisi libica può andare fuori controllo, e per questo occorre che la Ue si impegni in modo più forte, prima che sia troppo tardi, dice Borrel Leggi la notizia su firenzepost

