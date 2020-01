Lapo Elkann, hater lo stuzzica: “Cerca di metterti in riga”, la sua reazione (Di sabato 11 gennaio 2020) Lapo Elkann, fan lo stuzzica sul passato da tossicodipendente: il rampollo di Casa Agnelli lo rimette al proprio posto Anno nuovo, vita nuova? Se lo augura Lapo Elkann insieme a tutti i suoi fan. Il rampollo della famiglia Agnelli ha notoriamente condotto una vita sregolata in passato, scandita con eccessi di ogni tipo. Nel 2020 vuole risalire la china, migliorare come uomo, abbandonare i vecchi vizi e dedicare la vita alle persone meno fortunate. Tuttavia, gli hater amano ripetere le “battutine” sui problemi di droga avuti da Lapo Elkann. Lapo aveva ringraziato i fan per le parole gentili spese dopo il gravissimo incidente d’auto in Israele e il successivo ricovero presso una clinica a St. Moritz, dove sta seguendo un percorso riabilitativo. Di queste settimane ricorderà il dolore, la sofferenza, ma pure l’amore trasmesso da un messaggio di uno sconosciuto su Twitter, scriveva lo ... Leggi la notizia su kontrokultura

