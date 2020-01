Iran, arrestato (e poi rilasciato) l’ambasciatore inglese Robert Macaire (Di sabato 11 gennaio 2020) È stato arrestato e poi rilasciato l’ambasciatore inglese in Iran, Robert Macaire, accusato di aver incitato le proteste, davanti all’università di Amir Kabir, scoppiate dopo l’abbattimento dell’aereo ucraino a Teheran da parte dell’Iran per un «errore umano». L’accusa è di «istigazione» alla protesta. Cosa è successo l’ambasciatore di 53 anni è stato trattenuto dalle forze di sicurezza a Teheran per aver scattato foto e video durante le proteste e dopo qualche ora è stato rilasciato con la mediazione del Ministero degli Esteri Iraniano. Domani sarà convocato per ulteriori indagini. Intanto è arrivata la prima reazione all’arresto. Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha detto: «L’arresto del nostro ambasciatore a Teheran, senza motivo, è una flagrante violazione del diritto internazionale». Le ragioni della protesta Si tratta di ... Leggi la notizia su open.online

