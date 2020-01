Inter-Atalanta 1-1 | spettacolo a San Siro | Handanovic salva Conte | rigore parato a due

Serie A - vincono Milan e Lazio. Pari tra Inter e Atalanta : Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020. Il Milan vince a Cagliari e rialza la testa. La Lazio mette la decima, Pari Inter. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020. Il pomeriggio si apre con la vittoria del Milan in casa del Cagliari. Nella sfida delle 18 un gol di Immobile permette alla Lazio battere il Napoli di conquistare la decima vittoria conquistare la decima vittoria consecutiva. Pari tra Inter e ...

L’Inter frena con l’Atalanta e finisce 1-1 /I risultati : Milano, 11 gen. – (Adnkronos) – L’Inter frena la sua corsa non andando oltre al pareggio per 1-1 contro un’ottima Atalanta, padrona del campo nel secondo tempo. A San Siro i padroni di casa in vantaggio con Lautaro Martinez dopo soli 4′ vengono raggiunti alla mezz’ora della ripresa da Gosens. A due minuti dal 90′ Handanovic para un rigore a Muriel salvando la sua squadra dal secondo ko in ...

Inter-Atalanta - Gasperini polemico : “Rigore su Toloi? Incomprensibile. Lo hanno visto tutti tranne il VAR” : “E’ stata una bella partita, abbiamo dominato il secondo tempo. Non era facie avendo preso gol subito. I tre difensori centrali sono stati poi bravissimi su Lukaku. Poi sono cresciuti Ilicic e il Papu nella ripresa e tutta la squadra ne ha beneficiato”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio contro l’Inter a San Siro. “Zapata è un giocatore ...

Gosens risponde a Lautaro : Inter-Atalanta 1-1 - Muriel sbaglia il rigore da tre punti : Finisce 1-1 il derby tra nerazzurri d’alta quota. L’Inter, che va momentaneamente a +1 sulla Juve, passa con Lautaro Martinez dopo 4′, ma poi si rintana troppo nella sua metà campo e cede troppi metri all’Atalanta. La Dea chiede il rigore per un contatto Toloi-Lautaro a fine primo tempo, poi impatta al 76′ con Gosens dopo aver chiuso l’Inter nella sua metà campo. L’Atalanta fallisce poi con Muriel un ...

Lo stupore su DAZN per il mancato calcio di rigore all’Atalanta contro l’Inter con la moviola : Sta facendo discutere molto, in questi minuti, la moviola dell’anticipo di Serie A tra Inter e Atalanta, considerando il fatto che nel corso del primo tempo è stato negato un calcio di rigore abbastanza evidente alla compagine bergamasca, come si potrà notare dal video estratto da DAZN. In particolare, ad essere contestato è stato un intervento di Lautaro Martinez nella propria area di rigore, con una trattenuta evidente da terra verso la ...

L'Inter frena la corsa con l'Atalanta : finisce 1-1. I bergamaschi agganciano la Roma al quarto posto : Inter e Atalanta pareggiano 1-1 nel terzo anticipo della 19/a giornata. I gol di Lautaro Martinez dopo 4', di Gosens al 75'. Nel finale l'Atalanta ha sbagliato un rigore con Muriel. Partita vibrante, giocata meglio dalla squadra di Gasperini che soprattutto nella ripresa ha letteralmente schiacciato

Calcio - Gosens risponde a Lautaro Martinez - 1-1 a San Siro tra Inter e Atalanta. Handanovic para un rigore : Termina sul punteggio di 1-1 la sfida di San Siro, valida per il 19° turno del campionato di Calcio di Serie A 2019-2020, tra Inter e Atalanta. Alla Scala del Calcio vanno a segno l’argentino Lautaro Martinez al 4′ e il tedesco Robin Gosens al 75′. Una sfida nella quale, ai punti, la Dea avrebbe meritato qualcosa in più, anche per la clamorosa occasione sprecata dal colombiano Luis Muriel, che ha fallito un Calcio di rigore ...

Pagelle e Highlights 19^giornata : Inter-Atalanta 1-1 - Gosens riacciuffa Lautaro. Cagliari-Milan 0-2 - Leao e Ibrahimovic - rossoblù al tappeto. Lazio-Napoli 1-0 - Immobile fa volare i biancocelesti : Pagelle 19 GIORNATA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 19^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Milan, con isolani chiamati ad una pronta risposta dopo 3 sconfitte consecutive. Rossoneri sugli scudi e pronti ad affidarsi ad Ibrahimovic dal 1′. Alla Sardegna Arena si attende il pubblico delle […] L'articolo Pagelle e Highlights 19^giornata: Inter-Atalanta 1-1, Gosens riacciuffa ...

Inter-Atalanta 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Go(l)sens - Handanovic come Superman - Palomino comodino : Inter-Atalanta – Pareggio per 1-1 nell’anticipo serale della diciannovesima giornata di Serie A. Bella gara tra le due squadre nerazzurre del nostro campionato. Inizio sprint dell’Inter con un palo di Lukaku (a gioco fermo per un irregolarità). Vantaggio qualche istante dopo con Lautaro Martinez, l’Atalanta risponde alla grande nella ripresa. Palo di Malinovskyi, poi gol di Gosens. Traversa di Gomez (anche qui a ...

VIDEO Inter-Atalanta 1-1 Highlights - gol e sintesi : Gosens risponde a Lautaro Martinez - Handanovic para un rigore : Termina sull’1-1 il confronto valido per il 19° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 tra Inter e Atalanta. Una sfida palpitante che si è conclusa sul punteggio di parità per effetto delle realizzazioni dell’argentino Lautaro Martinez al 4′ e del tedesco Robin Gosens al 75′. Una sfida in cui entrambe le formazioni hanno avuto delle occasioni e in cui la Dea ha avuto la chance per far suo il match, ma Samir ...

Inter-Atalanta 1-1 : a Lautaro risponde Gosens E i bergamaschi sprecano un rigore a due minuti dalla fine : Palo di Lukaku dopo 22’’. Gli uomini di Gasperini invocano un rigore, poi nella ripresa crescono e segnano. Muriel sbaglia dal dischetto all’88’. Primato di Conte a rischio

Anticipo Serie A - Inter-Atalanta 1-1 : 22.43 Finisce 1-1 il big-match di San Siro tra l'Inter e l'Atalanta. Parte forte l'Inter che già al 4' è avanti:triangolo Lautaro-Lukaku,l'argentino batte Gollini. Toloi al 22' salva sulla linea, 'evitando' la doppietta di Martinez (22'). Al 40' doppia occasione per Toloi che impegna Handanovic di testa,poi manca il tap-in ravvicinato.Nel 2° tempo palo di Malinovskyi (55').Pari Atalanta al 75' con Gosens che in spaccata anticipa tutti. I ...