«Il Cantante Mascherato» | Milly Carlucci strega il pubblico con la sua «detective story»

Una «detective story». È così che Milly Carlucci definisce Il Cantante Mascherato, il programma che, a fronte di un battage pubblicitario che ha invaso la Raiuno con un'intermittenza seconda solo agli spot di un certo fuoristrada, si candida a diventare il nuovo Ballando con le Stelle, l'alternativa a una roccaforte che negli anni si è dimostrata una miniera inesauribile per il servizio pubblico. Il format, prodotto da Endemol e basato sull'esperimento sudcoreano di King of Mask Singer, esportato con successo in diversi Paesi del mondo con il titolo di The Masked Singer, si basa sulla stessa formula dell'originale: otto personaggi famosi che si nascondono dietro a una maschera variopinta e ...

