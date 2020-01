Gagliardini racconta: «Giocare all’Inter era ed è ancora oggi un sogno» (Di sabato 11 gennaio 2020) Roberto Gagliardini è il protagonista del matchday programme per Inter-Atalanta. Ecco cosa ha detto il doppio ex Roberto Gagliardini è il protagonista del matchday programme per Inter-Atalanta. Ecco cosa ha raccontato il doppio ex della sfida in scena questa sera a San Siro. TRASFERIMENTO ALL’INTER – «Non posso non ricordarmi quei momenti. Era arrivata la telefonata dell’Inter. Eravamo a metà settimana e il sabato sarei sceso in campo, sempre con la maglia nerazzurra, ma non più quella dell’Atalanta. Era un sogno, lo è tutt’oggi. L’orgoglio che mi porto dentro per essere qui è pari alla responsabilità che ho». TIFOSI – «Ci trascinano letteralmente e con i compagni siamo amici, ci sfidiamo in ogni allenamento dando il massimo. Ovviamente è bello che ci siano tanti italiani, siamo un gruppo unito che lavora e lotta per il bene dell’Inter». CONTE – «Conte ci ha ... Leggi la notizia su calcionews24

