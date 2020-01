Federica Panicucci farà un reality dopo Mattino Cinque? L’ipotesi (Di sabato 11 gennaio 2020) Federica Panicucci verso un nuovo programma in prima serata dopo Mattino Cinque? Su Nuovo TV dove tiene la rubrica della “Posta dei lettori”, Alessandro Cecchi Paone questa settimana ha parlato di Federica Panicucci rispondendo a una domanda di uno spettatore. Quest’ultimo, infatti, ha scritto… “Sono rimasto piacevolmente colpito da Federica Panicucci per come ha condotto su Canale 5 il concerto di Natale e, soprattutto, Capodanno in musica. Per questo mi meraviglio che Mediaset non le dia più spesso qualche show in prima serata come un talent oppure un reality.” Insomma, il lettore/spettatore in questione vorrebbe vedere Federica Panicucci più spesso in prime time oltre al suo impegno con Mattino Cinque e Capodanno in musica, che da 3 anni le sta regalando grandi soddisfazioni sul fronte Auditel. I dirigenti Mediaset penseranno a lei per qualche ... Leggi la notizia su lanostratv

