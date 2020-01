Donna prende la pillola anticoncezionale e finisce in terapia intensiva (Di sabato 11 gennaio 2020) Una Donna ha rischiato seriamente di morire dopo aver preso una pillola anticoncezionale, portata in ospedale le hanno trovato coaguli di sangue nei polmoni. Lauren Dyer, ragazza di 33 anni di Tamworth, Staffordshire, ha rischiato di morire dopo aver assunto una pillola anticoncezionale. La giovane era solita utilizzare il contraccettivo e come ogni giorno ha … L'articolo Donna prende la pillola anticoncezionale e finisce in terapia intensiva è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

