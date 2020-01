Da Malta al “Vigorito” per tifare e far conoscere il Benevento: Vincenzo torna a casa (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Anche a tanti chilometri di distanza la passione resta intatta ed è quella per il Benevento, la squadra che sta facendo sognare tutti i tifosi, sia chi vive nel capoluogo, che chi deve ammirarne le gesta da lontano. Ma ogni volta che c’è l’opportunità, ci si avvicina a casa nuovamente e si sfrutta l’occasione per andare allo stadio e tifare per la strega. E’ questo che ha spinto Vincenzo Minicozzi a prendersi un periodo di tranquillità e godersi una bella partita al Vigorito, tornando sui gradoni che lo hanno visto protagonista per tanti anni, prima di dover lasciare il Sannio e arrivare a Malta, dove lavora in un ristorante pizzeria. Unico di Benevento, anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, unico italiano ad Hamrun, la città che dove vive da sei anni, lavora e dove si è costruito una famiglia (è sposato con una ... Leggi la notizia su anteprima24

