Cittadini per l’Aria | al via il progetto “NO2 | No Grazie!” | Roma | Milano e Napoli pronte

Erbaggi : domani insieme a Cittadini per dire ‘no’ a discarica Monte Carnevale : Roma – “domani alle ore 10 saro’ al fianco del Comitato Valle Galeria per dire ‘no’ alla malsana idea della discarica a Monte Carnevale”. Cosi’ Stefano Erbaggi, esecutivo romano di Fratelli d’Italia, che ribadisce come l’idea di una nuova discarica non piaccia proprio ai cittadini. “Continuare ad ipotizzare di realizzare una discarica nel territorio comunale- prima si diceva a ...

Campane per il vetro addio - i Cittadini promuovono la nuova differenziata (VIDEO) : Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Un cambio importante per cercare di agevolare la raccolta differenziata e migliorare il decoro cittadino. L’eliminazione delle Campane per il vetro di sicuro ha portato benefici sotto tanti punti di vista, una scelta vincente da parte dell’Asia perchè ha costretto le persone a fare attenzione quando è il momento si smaltire il vetro e, allo stesso tempo, far sì che i meno attenti, o ...

Trump fa leva sulla paura per vincere le elezioni. Una strategia che i Cittadini Usa conoscono bene : Quest’anno, a novembre, ci sono le elezioni per la presidenza degli Stati Uniti. Quando analizziamo ciò che sta accadendo in Medio Oriente e nel mondo dopo il raid di Donald Trump, non possiamo non tenere conto di questo. L’impeachment, il Russiagate e la presenza di avversari forti come il democratico Joe Biden hanno a mio avviso spinto Trump a giocare la potente arma della paura per vincere le prossime elezioni. Il raid del 3 gennaio con cui ...

Piaggine - 10 opere da restaurare “con erogazioni liberali di imprese e Cittadini” : Tempo di lettura: 2 minutiPiaggine (Sa) – Il Comune di Piaggine ha individuato una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro di beni culturali pubblici da finanziare attraverso le erogazioni di mecenati agevolati dalla misura ‘Art Bonus’. Si tratta di dieci opere – tra quadri (in foto un dipinto su tela del ‘700) e sculture – da restaurare e riportare alla bellezza ...

Per il 65 per cento dei Cittadini a Roma si vive male o molto male : Questi i risultati di un sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli e commissionato dall'osservatorio #Romapuoidirloforte presieduto da Tobia Zevi.Continua a leggere

Identità digitale - Pisano : "Password di Stato per i Cittadini". E scatta la polemica : La ministra dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione Paola Pisano ha tenuto un profilo piuttosto basso dal giorno del suo giuramento, ma il suo ultimo intervento pubblico sui prossimi passaggi per l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini sta sollevando un polverone.Il motivo? La ministra Pisano ha ipotizzato che dovrebbe essere lo Stato a fornire ai cittadini le credenziali di accesso - nome ...

Pianura sommersa dai rifiuti - la Municipalità : Cittadini esasperati : L’allarme del presidente Lorenzo Giannalavigna che ha commentato il grave stato di crisi che attanaglia il territorio di Soccavo-Pianura da settimane. “La raccolta dei rifiuti nei territori periferici è ormai sfuggita completamente di mano al Comune di Napoli e ad Asìa. Da diverse settimane il nostro territorio è costellato di maxidiscariche che in molti casi […] L'articolo Pianura sommersa dai rifiuti, la Municipalità: cittadini ...

Germania - strage di scimmie per un incendio. I Cittadini si radunano fuori dallo zoo in segno di lutto : Nello zoo di Krefeld, in Germania, nella notte di Capodanno si è verificata una strage di scimmie. Almeno 30 primati sono morti in un incendio divampato nella “Casa delle scimmie” poco dopo la mezzanotte. EPA/Sascha Steinbach La notizia è stata resa nota dalla direzione della struttura. «Le nostre peggiori paure si sono avverate», si legge sulla pagina Facebook. Lo zoo di Krefeld ospita in particolare oranghi e scimpanzé. ...

Australia ancora in fiamme - Cittadini lanciano petizione per cancellare fuochi di Capodanno : “Usiamo quei soldi per fermare gli incendi” : Continua l’emergenza incendi in Australia. Decine di migliaia di persone sono state costrette nelle ultime ore a lasciare le loro case e i luoghi di vacanza nel sud del Paese, incalzate dagli oltre 100 terribili roghi che in tutto il Paese hanno distrutto oltre tre milioni e mezzo di ettari nell’estate più calda di sempre. Proprio per questo 300mila persone hanno firmato una petizione lanciata da alcuni cittadini per cancellare i ...

Noleggiano un veliero in Sicilia per trafficare migranti dalla Turchia : arrestati due Cittadini ucraini : Avevano noleggiato un veliero in Sicilia per dirigersi verso le coste della Turchia e prelevare migranti da condurre illegalmente in Italia i due uomini ucraini di 71 e 45 anni fermati dalla Squadra mobile di Reggio Calabria e dallo Sco, Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, grazie al coordinamento del Procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Sara Amerio. Il fermo dei due uomini ...

Il Comune non ha soldi per gli alberi di Natale : un imprenditore li regala e Cittadini li addobbano : A Natale, sai, stiamo tutti meglio. Lo dimostra ciò che è accaduto a Lavagna, in provincia di Genova. Quest'anno il Comune non aveva i fondi necessari per acquistare alberi e decorazioni natalizie con cui adornano la città per le vacanze: i cittadini avevano ormai rinunciato all'idea di vedere le strade del paese illuminate e decorate, quando un generoso il vivaista ha deciso di regalare al Comune alberi di Natale. A quel punto anche i cittadini ...

Berceto - il sindaco “ordina” ai conCittadini di essere buoni per Natale : “Riempiete tutti di gioia” : Un’ordinanza del comune perché per Natale la cittadinanza sia obbligata a guardare "il Bello che c'è nelle persone" e a riempire "di gioia tutti quelli che incontrate!". A volerla il primo cittadino Luigi Lucchi, non nuovo ad iniziative originali e provocatorie nel suo comune, in provincia di Parma.Continua a leggere

Il Comune non ha i soldi per gli alberi : un imprenditore li regala e i Cittadini li addobbano : E' successo a Lavagna, Comune commissariato in provincia di Genova. Un vivaista ha donato 17 abeti e gli abitanti della...

Superticket - Speranza : «L'abolizione è legge : i Cittadini non dovranno più pagarlo da settembre» : I cittadini non dovranno pagare più il Superticket dal primo settembre del 2020. «Oggi diventano legge l'abolizione del Superticket, il più grande aumento del Fondo sanitario...