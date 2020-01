Che cosa mangia Gwyneth Paltrow in una sua giornata tipo (Di sabato 11 gennaio 2020) A pochi giorni dall’uscita su Netflix della docu-serie The Goop Lab, Gwyneth Paltrow racconta in una video intervista su Harpers Bazaar i suoi segreti per mantenersi in forma. L’attrice che abbiamo visto al fianco di Brad Pitt e di Chris Martin dei Coldplay si è data al web dando vita a Goop, dove condivide consigli per uno stile di vita più sano e green, e vende di tutto, dagli integratori agli abiti super cool. Ma come arrivare a quasi 50 anni ed essere ancora così belle, luminose e in forma? «Inizio la giornata con un cucchiaio di olio di cocco crudo. È un modo ayurvedico per rimuovere i batteri dalla bocca», spiega Paltrow. Poi prosegue con uno o due grandi bicchieri d’acqua e si siede al computer per controllare le email prima di svegliare i figli. Una bella tazza di caffè e un momento di relax con il marito Brad Falchuk leggendo le news, poi anche per lei inizia ... Leggi la notizia su vanityfair

Mov5Stelle : Il mestiere di ministro richiede di stare in ufficio a lavorare per gli italiani, cosa che Salvini non ha mai fatto… - welikeduel : 'Non riusciamo ancora a concepire un mondo senza guerra. Sono attonito da questa cosa, la specie umana ha fatto pas… - ShooterHatesYou : Hey, prima ho twittato l'articolo di un giornale nazionale senza fare ricerche in merito, mi sembrava una cosa talm… -