Bergamo, in galleria si staccano i calcinacci dalla volta e provocano un incidente (Di sabato 11 gennaio 2020) Continuano i disagi sulle strade dell'Italia, in questo caso del Nord, per problemi di scarsa manutenzione. Un blocco di calcestruzzo si è staccato dal soffitto della prima galleria della via Mala, tra Bergamo e Brescia. La caduta improvvisa ha causato un incidente che ha coinvolto tre automobili: u Leggi la notizia su liberoquotidiano

TgLa7 : #Calcinacci cadono da volta galleria, colpita un'auto. Il crollo stamani in provincia di #Bergamo, nessun ferito - rtl1025 : ???? Crollano #calcinacci dalla volta di una #galleria tra #Bergamo e #Brescia, nessun ferito, colpita un'auto - Adnkronos : Bergamo, cadono calcinacci in galleria: colpita un'auto -