Aereo precipitato, Teheran ammette: "Abbattuto per errore umano" L'Iran ammette, dopo aver negato per quattro giorni, di aver abbattuto il Boeing 737 ucraino precipitato all'alba di mercoledì dopo essere decollato da Teheran. La commissione delle Forze armate incaricata di fare luce sull'incidente ha ribaltato questa mattina la versione ufficiale, sostenuta fino a ieri sera dalle autorità per l'aviazione civile. "La Repubblica islamica dell'Iran si rammarica profondamente per questo errore disastroso" e le "indagini proseguiranno per identificare e perseguire" gli autori di questa "grande tragedia" e "questo sbaglio imperdonabile", afferma il presidente iraniano Hassan Rohani con un post sul suo account Twitter.

