Young Inter, parla Solskjaer: «Troppe speculazioni sul suo futuro»

Young Inter, parla il tecnico del Manchester United: «Ci sono Troppe speculazioni sul suo futuro, lui è il nostro capitano» Sono sempre insistenti le voci che vorrebbero Ashley Young alla corte dell'Inter. A tal proposito ha parlato il tecnico del Manchester United, Solskjaer, in conferenza stampa. «È uno dei nostri giocatori, è il nostro capitano. Ci sono Troppe speculazioni a cui siamo abituati che dobbiamo gestire. Ashley è sempre stato professionale e concentrato, non penso che cambierà. Il suo futuro sarà oggetto di discussione fra me e Ashley se qualcosa succederà».

