Tumore alla prostata, arriva una nuova “arma chimica” per sconfiggerlo (Di venerdì 10 gennaio 2020) È la darolutamide la nuova arma chimica contro il Tumore della prostata Roma, 10 gennaio 2019 – Il carcinoma della prostata è uno dei tumori più comuni tra gli uomini. Il rischio è direttamente correlato all’età e tende a manifestarsi in maniera percentualmente apprezzabile verso i 50 anni. Numerose sono le scelte terapeutiche dopo la diagnosi, e in alcuni casi bisogna procedere a terapie mediche individuate con il poco piacevole termine di castrazione chimica, azzerando cioè i livelli di testosterone. Talvolta però la patologia tende a sganciarsi dal nostro controllo. ARAMIS, uno studio internazionale di Fase III ha dimostrato di recente il ruolo benefico della darolutamide, un nuovo anti-androgeno che è stato trovato per prolungare la sopravvivenza libera da metastasi negli uomini con carcinoma prostatico resistente alla castrazione chimica. “La darolutamide è un nuovo ... Leggi la notizia su comunicatistampa

