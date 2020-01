Tornano attuali i problemi “burn in” per il Samsung Galaxy S8 e la tonalità rosa: questione garanzia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non sono isolati i casi di utenti che si ritrovano in possesso di un Samsung Galaxy S8 limitato nel suo utilizzo quotidiano dai soliti problemi "burn in". In particolare, qualche mese fa abbiamo parlato del servizio di assistenza "Samsung Ora" che si è rivelato decisamente efficace per coloro che hanno denunciato la continua presenza della tonalità rosa per il proprio schermo. Dopo il report estivo, proviamo a comprendere come stiano evolvendo le cose nello scorcio iniziale del 2020, stando alle testimonianze raccolte di recente. Questione "burn in" per il Samsung Galaxy S8 ad inizio 2020 In particolare, gli utenti che hanno inviato il proprio Samsung Galaxy S8 in assistenza, in questi giorni parlano nuovamente degli stessi problemi che erano stati riscontrati tempo fa. Non è un caso che in tanti siano preoccupati sulla questione garanzia, visto che buona parte di questi modelli ... Leggi la notizia su optimaitalia

