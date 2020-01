Tennis, ATP Doha 2020: Andrey Rublev e Corentin Moutet in finale, stupisce il francese contro Wawrinka (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un programma decisamente intenso di incontri nell’ATP di Doha (Qatar). Sul cemento qatariano si è definito il quadro dei finalisti del torneo, in una giornata in cui i match sono stati cinque e nei quali quasi tutti i Tennisti sono stati sottoposti al doppio turno per via del maltempo di ieri. Ebbene, a festeggiare l’accesso alla finale sono stati il russo Andrey Rublev e il sorprendente francese Corentin Moutet. Il n.23 del mondo ha dato il via alle danze regolando in due set 6-4 6-3 il francese Pierre-Hugues Herbert (n.65 del ranking). Sciorinando la solita potenza da fondo, il Tennista dell’Est si è guadagnato l’accesso alla semifinale, dove ha affrontato il serbo Miomir Kecmanovic (n.62 ATP). Le tossine non si sono fatte sentire nei muscoli di Rublev ed ecco che la partita è stata senza storia: 6-3 6-1 in meno di un’ora di gioco e biglietto per ... Leggi la notizia su oasport

