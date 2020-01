Suola per le scarpe, il segreto è XL Extralight (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una Suola per le scarpe made in Italy che pesa tre volte in meno rispetto a un modello tradizionale: ci sono dettagli di comfort che nel quotidiano fanno una differenza sostanziale e, in questo caso, mettono le ali ai piedi. A immaginarla, inseguirla, progettarla e brevettarla, in un materiale tech altamente performante, ci ha pensato Euro Vecchiola. Ossessionato dalla leggerezza fin da bambino, l’imprenditore marchigiano che nel 1965 fonda Finproject (oggi ne è presidente onorario) inizia la carriera producendo suole di cuoio, ma sogna di riuscire ad andare oltre quelle rigidità creando qualcosa di innovativo. Comincia a distinguersi inserendo inserti di PVC nella soletta, ma l’ispirazione giusta arriva più tardi dai suoi viaggi tra Francia e Cina, dove negli Anni 80 scopre i materiali plastici a compressione e inizia ad acquistare l’etilene vinil ... Leggi la notizia su gqitalia

strinjimin_ : RT @jikookiemoon: @wondervjeon posso dire che, io economicamente sto un po' sotto la suola delle scarpe. come faccio a comprare un album d… - marco___99 : @mistresselenan1 Ma a tipo , pagare per leccare la suola si può??? - jikookiemoon : @wondervjeon posso dire che, io economicamente sto un po' sotto la suola delle scarpe. come faccio a comprare un a… -