Skeleton, Amedeo Bagnis vince in Coppa Europa a Igls, Crippa e Margaglio seconda e terza tra le donne (Di venerdì 10 gennaio 2020) Segnali di crescita costanti per la Nazionale azzurra di Skeleton. Come riportato della FISI, Amedeo Bagnis si è aggiudicato la prova di Coppa Europa disputata a Igls (Austria). Il nostro portacolori, dopo essersi classificato 11° a Winterberg, si è esaltato in questa sede, dando conferme sulle sue eccellenti qualità, a precedere il tedesco Felix Seibel di 0″30 e il giapponese Hiroatsu Takahashi di 0″58. Grazie a questo riscontro Bagnis è al secondo posto della graduatoria generale della rassegna continentale, con 208 punti, a 47 lunghezze da Seibel. Bel Paese che può sorridere, sul versante maschile, anche grazie al piazzamento di Mattia Gaspari (quarto) a 0″63, mentre Manuel Schwaerzer ha concluso 12° a 1″36 e Gabriele Marenchino (28°) non si è qualificato per la seconda manche. Le soddisfazioni sono arrivate anche dalle ragazze, grazie al secondo e al terzo ... Leggi la notizia su oasport

