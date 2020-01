Sbarchi, Malta nega l'intervento. ​Sea Watch recupera 100 migranti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mauro Indelicato La nave dell'ong tedesca Sea Watch ha recuperato nelle ultime ore più di 100 migranti in tre distinte operazioni, l'ultima nelle scorse ore è avvenuta in acque Sar maltesi Il flusso migratorio dalla Libia non accenna ad arrestarsi in questo inizio di 2020 caratterizzato da un trend in aumento degli Sbarchi nel nostro paese. A dimostrare l’andamento delle partenze dal paese nordafricano sono gli ultimi episodi che hanno coinvolto, tra gli altri, anche l’Ong tedesca Sea Watch. L’omonima nave dell’organizzazione, rimessa in mare dall’equipaggio dopo la fine del fermo amministrativo nei giorni scorsi, è stata la prima ad effettuare un recupero di migranti in avaria in questo 2020. Ed i numeri iniziano ad essere molto importanti. La prima operazione ha infatti riguardato 60 persone prese da un barcone non distante dalle coste libiche ed è stata compiuta nella ... Leggi la notizia su ilgiornale

