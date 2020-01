Roma, contro la Juve record d’incassi stagionale (Di venerdì 10 gennaio 2020) record d’incassi stagionale in vista per la Roma, nella sfida di domenica sera allo stadio Olimpico contro la Juventus: per il match contro i bianconeri sono attesi infatti circa 60mila tifosi sugli spalti. Secondo quanto riportato dal Corriere, il club giallorosso dovrebbe stabilire il record d’incassi stagionale, con oltre due milioni di euro dal botteghino. … L'articolo Roma, contro la Juve record d’incassi stagionale Leggi la notizia su calcioefinanza

