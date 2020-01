Napoli, al Complesso Palapartenope la seconda edizione di: “Controvento” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Dal 15 Gennaio presso il Complesso Palapartenope, parte la seconda edizione della rassegna Controvento, che si propone di indirizzare l’attenzione del pubblico nei confronti della drammaturgia e della danza contemporanea intesa non solo come nuovi testi, ma anche come nuovi interpreti e nuove modalità espressive tutte rigorosamente al di sotto dei 35 anni di età. Una programmazione di spettacoli quasi totalmente inediti per la Regione Campania e che recepisce il pullulare di creatività, di proposte, di movimenti, di fermenti intellettuali, di prosa, di musica, di danza e di tutto ciò che il mondo teatrale nazionale è portatore. La creazione di una rete regionale e nazionale che, promuove un’azione di sostegno per i giovani teatranti italiani. L’articolazione del programma e la scelta degli artisti è determinata da diversi ... Leggi la notizia su anteprima24

