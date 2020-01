Meteo: ANTICICLONE NO-STOP. Le PIOGGE e la NEVE? Quando (Di venerdì 10 gennaio 2020) E' ormai un assedio anticiclonico NO-STOP quello che avvolge ormai da tanti giorni l'area mediterranea. Nonostante qualche modesto disturbo e l'annoso problema delle nebbie inquinate sopratutto sulla pianura del Nord, il Meteo continua a rimanere asciutto con una quasi totale assenza di precipitazioni. Nelle prossime 24 ore qualche pioviggine potrà bagnare alcuni settori della Liguria e alcuni tratti del Sud ma per il resto l'alta pressione non permetterà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il nostro Paese. Giunti a questo punto molti di voi si chiederanno Quando torneranno le PIOGGE e anche la tanto attesa NEVE in grado di riportare una parvenza di vero inverno sul fronte Meteo generale. Cerchiamo dunque di capirlo analizzando quanto ci viene proposto dai centri di calcolo mondiali. Ad aiutarci in questo intento ci viene incontro il Centro di calcolo ... Leggi la notizia su meteogiornale

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Tendenza METEO, ANOMALO ANTICICLONE mette KO L'INVERNO, quanto durerà? -… - stefano_6000 : RT @ilmeteoit: #meteo #10gennaio anticiclone CREPATO, cosa succederà nelle prossime ore? - stefano_6000 : RT @ilmeteoit: #meteo #10gennaio #weekend sotto scacco dell'alta pressione #smog #inquinamento #nebbia -