Mercogliano, operaio morto schiacciato: un indagato per omicidio colposo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – C'è un indagato per la morte di Domenico Silvano, 35 anni, originario di Tufino, deceduto in un deposito gestito dalla Pescatore Servizi di Mercogliano, perchè schiacciato dalla vettura che aveva agganciato con una mini gru. A condurre l'esame irripetibile è stato il medico legale, Lamberto Pianese. Il decesso sarebbe state causato da un'asfissia indotta dallo schiacciamento provocato dal mezzo sul torace. Anche se ci vorranno sessanta giorni per la consegna dell'autopsia. Al momento è indagato, per omicidio colposo, F.S. queste le sue iniziali, assistito dall'avvocato Teodoro Reppucci. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore, Fabio Massimo Del Mauro. E dovrà accertare se siano stati seguiti tutti i protocolli di sicurezza o se invece si sia trattata di una tragica fatalità.

