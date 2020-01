Massimo Giletti dopo la morte del padre: “Grazie per esserci stati in un momento così terribile” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Massimo Giletti rompe il silenzio in cui si era chiuso in seguito alla morte del padre, Emilio Giletti scomparso all'età di 90 anni il 4 gennaio 2020. Il giornalista ringrazia coloro che gli sono stati vicino in questo momento "così delicato e terribile della vita", attraverso un video messaggio su Instagram. Leggi la notizia su tv.fanpage

