Maria Assunta Scalzi, chi è la filologa de La Pupa e il Secchione in coppia con Stefano Beacco (Di venerdì 10 gennaio 2020) Maria Assunta Scalzi ha 25 anni ed è originaria di Catanzaro. Finora ha dedicato molto della sua vita allo studio, conseguendo prima una laurea in Lettere e Beni Culturali all’Università, poi una magistrale in Filologia Moderna e un Master in Didattica dell’italiano. È molto legata alla sua terra e dalle sue foto si intuisce che ama il mare, viaggiare e cucinare. Da subito ha dimostrato affinità con lo stripper e "Pupo" Stefano Beacco. Leggi la notizia su tv.fanpage

veniltonmartin : RT @PatriziaPazzag1: #Urbino #Marche #Italia #photography Basilica Cattedrale di Urbino La precedente Cattedrale rinascimentale(1604) fu… - jukkaisorinne : RT @PatriziaPazzag1: #Urbino #Marche #Italia #photography Basilica Cattedrale di Urbino La precedente Cattedrale rinascimentale(1604) fu… - saqibf : RT @PatriziaPazzag1: #Urbino #Marche #Italia #photography Basilica Cattedrale di Urbino La precedente Cattedrale rinascimentale(1604) fu… -