Lutto nella Juve Stabia: scomparso Antonio Filippi, fratello del DG (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Il dolore di queste ore è immenso. Antonio Filippi, fratello del nostro DG Clemente, ci ha lasciato. Non ci lasceranno mai però il suo sorriso, la determinazione e la generosità, la sua passione per i colori gialloblù che ci ha permesso di vederlo gioire, soffrire e tifare per l’amata Juve Stabia. Dal presidente ai collaboratori, dai calciatori della prima squadra a quelli delle giovanili, tutta la S.S. Juve Stabia oggi piange la scomparsa di un Amico che resterà per sempre nella nostra Storia. Unendoci al cordoglio della famiglia e in particolare del nostro Direttore Generale, insieme a tutti i tifosi ci stringiamo in un sentito abbraccio con i familiari di Antonio, per condividere insieme questo immenso dolore. S.S. Juve Stabia L'articolo Lutto nella Juve Stabia: scomparso Antonio Filippi, fratello del DG proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

