LIVE Spagna-Belgio 1-0, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-5, il belga conquista il break e servirà per il set (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Bravissimo Goffin ad arrivare sulla palla corta e poi a concludere con lo smash. 0-15 Grande risposta di Nadal che mette il dritto sulla riga. C’E’ IL BREAK! Out il rovescio di Nadal e dunque Goffin avanti di un break per la seconda volta. Il belga andrà a servire per il set. Vantaggio Goffin, eccellente il belga che approfitta della poca profondità dei colpi dell’iberico e con il rovescio fa la differenza. Quarta chance “break” per lui. 40-40 Colpisce male Goffin e si salva Nadal, che annulla la terza palla break del game. Vantaggio Goffin e palla break: dritto sulla riga per lui e altra chance per il belga. 40-40 Prima di servizio esterna e Rafa realizza il punto poi in contropiede. Si va ai vantaggi. 30-40 Forza Nadal con il servizio e il dritto è risolutivo stavolta, prima palla break annullata. ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Spagna-Belgio 1-0 ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 2-1 occasioni per entrambi nelle prime fasi - #Spagna… - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 Spagna-Belgio 1-0 in DIRETTA: Bautista Agut-Coppejans 6-1 6-4 l’iberico porta a casa il primo pun… - zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 Spagna-Belgio in DIRETTA: Bautista-Coppejans 4-1 lo spagnolo è in pieno controllo - #Spagna-Belgi… -