Leonardo Di Caprio | il gesto eroico dell’attore è da brivido

Incendi in Australia : l’associazione ambientalista di Leonardo DiCaprio lancia il Wildfire Fund : Earth Alliance, l’associazione ambientalista, creata da Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, ha lanciato l’Australia Wildfire Fund. Un impegno da 3 milioni di dollari per “sostenere gli sforzi contro gli Incendi, aiutare le comunità locali più colpite, consentire il salvataggio e il recupero della fauna selvatica e sostenere il ripristino a lungo termine di ecosistemi unici, con i partner Aussie Ark, Bush ...

Leonardo Di Caprio salva un marinaio caduto da una nave - disperso in mare da 11 ore : Leonardo Di Caprio salva un marinaio nel Mar dei Caraibi Leonardo Di Caprio salva la vita di un marinaio al largo del Mar dei Caraibi, dopo che l’uomo aveva trascorso 11 ore in acqua. A raccontare del salvataggio un testimone anonimo intervistato dal The Sun: “Leonardo ha avuto un ruolo fondamentale nel salvataggio di quest’uomo che, secondo il capitano della nave, aveva una probabilità su un miliardo di sopravvivere perché la ...

Leonardo Di Caprio salva un giovane francese caduto in mare da 11 ore : Dallo schermo alla realtà. Quanto accaduto a Leonardo Di Caprio nella notte del 30 dicembre scorso si avvicina molto all’epilogo di Titanic. Nel film, uscito nel 1997 e che ha visto la consacrazione di Di Caprio, l’attore americano nei panni di Jack salvava la sua amata Rose dalle acque gelide nelle quali la grande imbarcazione stava affondando. Dall’edizione online del Daily Mail si legge come Di Caprio, che ...