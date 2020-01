Inter-Atalanta, Serie A: formazioni e pronostici (Di venerdì 10 gennaio 2020) Inter-Atalanta è l’anticipo del sabato sera della diciannovesima giornata di Serie A. La squadra allenata da Antonio Conte è in lotta con la Juventus per il titolo di campione d’inverno, ma dovrà fare i conti con la scatenata Atalanta di Gasperini che ha segnato dieci gol nelle ultime due partite. Inter – Atalanta sabato ore 20:45 L’Inter può sognare in grande dopo la vittoria contro il Napoli: è salita a quota 45 punti in classifica, una somma raggiunta dopo 18 giornate solo in altre due occasioni nell’era dei tre punti a vittoria (48 nel 2006/07 e 46 nel 2007/08) e in tutti e due i casi riuscì alla fine a vincere lo Scudetto. L’allenatore Antonio Conte pensa di partita in partita e già conquistare il titolo d’inverno ai danni della Juventus che sarà impegnata all’Olimpico contro la Roma sarebbe motivo d’orgoglio e ... Leggi la notizia su ilveggente

