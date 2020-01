Ilenia Pastorelli a Blogo tra Il cantante mascherato e Adrian (VIDEO) (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Sarò un giudice divertito. Cercherò di far divertire. Non è un talent show, non è richiesto essere tecnico o cattivello, anzi, cercherò di essere più buona possibile. Sarà difficile capire chi si nasconde dietro le maschere. Bisognerà essere Nostradamus". Ilenia Pastorelli racconta così a Blogo come si sta approcciando a Il cantante mascherato, il nuovo programma di Rai1, in onda a partire da stasera, venerdì 10 gennaio 2019, con la conduzione di Milly Carlucci. L'attrice romana, che visionato il format americano The Masked Singer, ha risposto così quando le abbiamo chiesto perché lei, nei confronti della televisione, non abbia l'atteggiamento snob di alcune sue colleghe:Ilenia Pastorelli a Blogo tra Il cantante mascherato e Adrian (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 10 gennaio 2020 11:43. Leggi la notizia su blogo

GalantoMassimo : RT @tvblogit: Ilenia Pastorelli a Blogo tra Il cantante mascherato e Adrian (VIDEO) - tvblogit : Ilenia Pastorelli a Blogo tra Il cantante mascherato e Adrian (VIDEO) - SerieTvserie : Ilenia Pastorelli a Blogo tra Il cantante mascherato e Adrian (VIDEO) -