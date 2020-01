Il Segreto trame spagnole: Marcela teme per la sua incolumità (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nella nuova stagione de Il Segreto, che vedrà anche una salto temporale di dieci anni e l’entrata di nuovi personaggi, non mancheranno trame avvincenti. Il paesino sarà in rivolta per le terribili condizioni imposte dal marchese riguardo il lavoro in miniera. Ad opporsi con tutte le sue forze sarà Matias che, insieme ad Alicia, vorrà trovare una mediazione. Il marchese però non farà nessun passo verso i sottoposti e minaccerà ritorsioni. Marcela avrà molta paura per la sua famiglia, in particolar modo per la piccola Camelia. Il Segreto: Isabel teme che suo marito possa essere ucciso Marcela non sarà l’unica ad avere paura. Isabel infatti, è consapevole che suo marito potrebbe essere ucciso dai rivoltosi, se si ostinerà a negare loro migliori condizioni di lavoro. Lo stesso Adolfo temerà per la sua incolumità, spaventato dalla furia degli operai capitanati da Matias ed ... Leggi la notizia su kontrokultura

