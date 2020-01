Greta Gerwig, regista di «Piccole donne»: «Io sono Jo» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Greta Gerwig: Io sono JoGreta Gerwig: Io sono JoGreta Gerwig: Io sono JoGreta Gerwig: Io sono JoGreta Gerwig ha gli occhi stanchi del genitore insonne e le mani di una bambina. Piccole, la pelle liscissima, lo smalto con i brillantini. Indossa un vestito nero con piccoli motivi floreali lungo ai piedi e allacciato al collo. Una versione leggera dei tuniconi nei quali si è infagottata sul set di Piccole donne per nascondere la gravidanza. «È vero, non lo sapeva nessuno. Ma non è stata una vera e propria decisione. Quando abbiamo iniziato le riprese ero ancora in quella fase in cui, per cautela, non ne parli fuori dalla famiglia. E, poi, mi sono detta: “Andiamo avanti così fino alla fine”». Il bambino, Harold, è nato a marzo, giusto poche ore dopo la fine del montaggio del film. «Un tempismo perfetto. Da grande, forse, farà anche lui cinema». LEGGI ANCHEPerché «Piccole donne» è un film ... Leggi la notizia su vanityfair

team_world : 'Un adattamento straordinario... mai visto prima' PICCOLE DONNE di Greta Gerwig con Emma Watson e Timothee Chalamet… - Inprimeit : Greta Gerwig, regista di «Piccole donne»: «Io sono Jo» - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Torna al #cinema, con un cast stellare, #PiccoleDonne, con la regia di Greta Gerwig #ANSALifestyle -