Grande Fratello VIP 2020, il confronto tra Pago e Serena Enardu (VIDEO) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il confronto tra Pago e Serena Enardu nella casa del Grande Fratello VIP era atteso ed è avvenuto. L'ex tronista sarda portata prima nella stanza super led ha commentato il riassunto delle 48 ore di Pago e le parole che ha pronunciato nel confessionale a proposito della fine della storia: "E' talmente ferito che giustamente vuole dimenticare. Non perdo le speranze perché credo si debba dare una seconda possibilità nella vita"Il cantante sardo è stato informato sulla presenza della sua attuale ex fidanzata a pochi passi da lui: "Per 48 ore Serena è stata vicino a te" esordisce Alfonso Signorini dallo studio di cinecittà. La faccia sorpresa di Pago parla chiaro, l'arrivo di Serena non lo ha lasciato indifferente.Grande Fratello VIP 2020, il confronto tra Pago e Serena Enardu (VIDEO) 10 gennaio 2020 22:39. Leggi la notizia su blogo

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… - GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… -