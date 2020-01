Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia vs Fedez e Ferragni: «Simpatici zero, patetici. Lui un babbuino» – Video (Di venerdì 10 gennaio 2020) Antonella Elia - GfVip4 Antonella Elia non le manda a dire. Dopo le critiche a Milly Carlucci, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 si è lasciata andare senza riserve a dichiarazioni contro Fedez e Chiara Ferragni. Tutto ha preso il via quando Antonella ha spiegato agli altri concorrenti di stare prendendo sempre più dimestichezza con il “mondo social”. Nel bel mezzo del discorso, la Elia racconta di un video, trovato per caso su Instagram, in cui Fedez e la Ferragni si cimentavano – probabilmente in maniera ironica – nell’arte della pole dance: “Vado e scorro, ad un certo punto vedo la Ferragni e Fedez: terribili!”. Interrotta da Paola di Benedetto, che ha definito Simpatici i due ‘bersagliati’, Antonella ha continuato con la sua invettiva: “Simpatici zero. La pole dance è una cosa… proprio Simpatici zero. patetici! ... Leggi la notizia su davidemaggio

