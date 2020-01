Gf Vip, Andrea Denver è fidanzato da un anno e mezzo. Ecco chi è lei (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il bellissimo modello italiano Andrea Denver, classe 1991 e, attuale concorrente della quarta edizione del Grande Fratello VIP, è sicuramente uno dei volti più belli e giovani all’interno della casa. Le pretendenti al di fuori delle mura del GF, e chissà se in futuro anche dentro, di certo non mancano. Le speranze di corteggiarlo però, almeno per il momento, sono abbastanza vane; il modello pare infatti essere fidanzato da un anno e mezzo. Ecco le sue recenti dichiarazioni: Ci siamo separati due volte. E’ un tira e molla. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Gli ultimi mesi li abbiamo fatti separati. Io ero a New York, lei nel suo paese con i suoi genitori. Adesso stiamo assieme. Il problema è la differenza di età. 5 anni, sembrano pochi, ma si fanno sentire. Ha un po’ di insicurezza, la distanza, il fatto di vivere all’estero. Io voglio tornare in Italia. ... Leggi la notizia su trendit

